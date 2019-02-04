Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Sarıyer'de Trafik Kazası: 1 Ölü

51 dakika önce

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Sarıyer'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak Mevkisi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: AA

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