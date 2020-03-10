Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı

29 dakika önce

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 34 BH 0131 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DY 6691 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki Maslak Acıbadem Hastahanesine sevk edildi.

Reşitpaşa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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