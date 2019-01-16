Sarıyer'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sarıyer'de, ambulansa çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de, ambulansa çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Hacıosman istikametine seyreden Harun Ö. yönetimindeki 34 KC 9735 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir ambulansa çarptıktan sonra takla attı.



Kazanın ardından ters dönen otomobildeki sürücü Harun Ö. ve bir yolcu, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki yaralının durumunun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.



Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'ndeki çift şeritli yol trafiğe kapandı, bölgede araç yoğunluğu oluştu.



Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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