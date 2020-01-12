Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı

17 dakika önce

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. ??

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Murat Uçal, çarptığı diğer aracın sürücüsü Hüseyin Acar ve diğer 2 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki bir hastaneye kaldırdı.??

Kaza sebebiyle Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
07:43 Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
07:34 Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
07:26 Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
07:15 Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı - Son Dakika
07:15 Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 07:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]