Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. ??

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Murat Uçal, çarptığı diğer aracın sürücüsü Hüseyin Acar ve diğer 2 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki bir hastaneye kaldırdı.??

Kaza sebebiyle Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı

Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:43 Kaynak: AA
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