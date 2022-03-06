SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

06.03.2022 11:37

SARIYER'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SARIYER'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden 34 EUZ 550 plakalı aracın sürücüsü, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Yıldırım Öztunç'un kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoparka sürüklenen otomobil içinde bulunan üç kişi ile çarptığı otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki otomobilde sıkışan 5 kişiyi araçlardan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'HIZLA GELİYORLARDI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yıldırım Öztunç 'Arkadaşlar alkollüymüş, hızla geliyordu. Bizim yolumuza girdi. Ben bu tarafa kaçtım ama kapıdan girdi adam bize. Biz araçta iki kişiydik, arkadaşımın durumu iyi. Diğer araçta bulunan üç kişinin de durumu iyiymiş" dedi. Yaralıların yardımına koşan Ali Şebat "Beyaz araçta aşırı sürat vardı. Karşıdan gelen arabaya vurunca araba geri geri kayıp gitti. Bizde yaralılara yardım etmeye çalıştık. Arabanın içinde birisi sıkışmıştı. ambulans çağırdık. Geldi aldı ambulans" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kontrolü olarak verilen trafik, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

YORUMLAR
500
Sarıyer'de hatalı sollama yapan araç karşı yönden gelen araca çarptı: 3 yaralı Sarıyer'de hatalı sollama yapan araç karşı yönden gelen araca çarptı: 3 yaralı İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil, Sarıyer, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement