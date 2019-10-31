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Son Dakika Güncel Sarıyer'de trafik kazası: 8 yaralı

Sarıyer'de trafik kazası: 8 yaralı

6 saat önce

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Maslak Büyükdere Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Deniz Kılıboz'un kullandığı 34 AY 2635 plakalı otomobile, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BHA 261 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki Deniz Kılıboz, çocukları Lokman, Muhammet ve arka koltukta oturan Gülcan Akarçay ile diğer araçtaki Semih Tecimen yaralandı.

Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Bayram, Mustafa Ünlü ve engelli Ali Gezici de savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazada otomobil içeresinde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Gülcan Akarçay, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sarıyer'de trafik kazası: 8 yaralı

Büyükdere Caddesi, Akarçay, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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