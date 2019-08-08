Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de trafik kazası: bir ağır yaralı
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Sarıyer'de trafik kazası: bir ağır yaralı

1 saat önce

SARIYER'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Sarıyer'de trafik kazası: bir ağır yaralı, System.String[]
SARIYER'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 04: 00 Sıralarında Demokrasi Şehitleri Caddesi Tarabya istikametinde eydana geldi. İddiaya göre Sönmez Buldu'nun kullandığı 22 AC 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çarptı ardında karşı şeride geçerek Tunahan İl'in kullandığı 34 HU 7990 plakalı otomobile çarptı. Direksiyonda sıkışan Buldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Buldu hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Tunahan İl kazadan yara almadan kurtuldu.



- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:17 Kaynak: DHA
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