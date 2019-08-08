SARIYER'DE TRAFİK KAZASI BİR AĞIR YARALI
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Haber-KameraErtan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHASarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:01 Kaynak: DHA
Haber-KameraErtan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul
DHA Sarıyer
'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 0400 Sıralarında Demokrasi Şehitleri Caddesi Tarabya istikametinde eydana geldi. İddiaya göre Sönmez Buldu'nun kullandığı 22 AC 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çarptı ardında karşı şeride geçerek Tunahan İl'in kullandığı 34 HU 7990 plakalı otomobile çarptı. Direksiyonda sıkışan Buldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Buldu hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Tunahan İl kazadan yara almadan kurtuldu.
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