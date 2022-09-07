Sarıyer 'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye toplam 588 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.