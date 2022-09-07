İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi

07.09.2022 12:11
İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye toplam 588 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 3 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam 588 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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