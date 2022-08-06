Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı - Son Dakika
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Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı

06.08.2022 19:05
Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı

Sarıyer'de trafikte tartıştığı taksiciyi durdurmak için aracın kaputuna çıkan motorcu, yaklaşık 400 metre bu şekilde yolculuk yaptı.

Sarıyer'de trafikte tartıştığı taksiciyi durdurmak için aracın kaputuna çıkan motorcu, yaklaşık 400 metre bu şekilde yolculuk yaptı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 34 FBD 830 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tunay Çağla, aracının camından elini dışarı çıkardığını iddia ettiği 34 TDF 12 plakalı taksi şoförü Yasin Şat'ı, motorcuları tehlikeye düşürebileceği konusunda uyardı.

Bu yüzden çıkan tartışmada, aralarında arbede yaşanan Çağla ile Şat'ı trafikteki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine polis ekibi çağırmak istediğini söylemesinin ardından Şat'ın taksiyle hareket ettiğini gören Çağla, kaputa çıkarak yaklaşık 400 metre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı.

Trafik yoğunlaşınca kaputtaki yolculuğuna son veren Çağla, şikayetçi oldu.

Polis merkezine yapılan müracaat sonrası Yasin Şat ile olay günü araçta bulunan Soner Şat, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Büyükdere, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı - Son Dakika
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