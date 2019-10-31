Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de tünel girişini su bastı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

6 saat önce

Sarıyer'de tünel girişini su bastı Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerlediİSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı.

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi

İSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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