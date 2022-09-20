Sarıyer'de tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

20.09.2022 19:00
Sarıyer'de tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de tünel içinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de tünel içinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer yönünde tünel içinde ilerleyen 26 HF 418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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