Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Tüp Patlaması

Sarıyer'de Tüp Patlaması

1 saat önce

Sarıyer'de balıkçı barınağında tüp patlaması meydana gelirken tamamen yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de balıkçı barınağında tüp patlaması meydana gelirken tamamen yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rumeli Kavağı Liman Caddesi'ndeki Midyeciler Çarşısı'nda yer alan balıkçı barınağında henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle barınakta yangın çıktı. Alevler, barınağın üst tarafından yer alan ağaçlık alana da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sarıyer itfaiye ekipleri, yanan barınağa müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı olayda barınak tamamen yandı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Deniz polisi de kıyıda inceleme gerçekleştirdi.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Rumeli, İtfaiye, Sarıyer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı

Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı Canlı Yayında Sinirler Gerildi! Ahmet Hakan'ın Zor Anları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 07:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Tüp Patlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]