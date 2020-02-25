Sarıyer'de ünlü iş adamının oğlu ölü bulundu - Son Dakika

Sarıyer Bahçeköy'de lüks bir sitede ünlü iş adamı Ali Armağan'ın evinden silah sesleri geldi. Eve giren polis, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun silahla vurulmuş halde buldu. Aracıyla evine gelen ünlü iş adamı Armağan'ı yakınları güçlükle siteye götürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir sitedeki bir dairede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde yatak odasında 14 yaşındaki A. Armağan'ın kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine daireye giren sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan olayın ardından ölen şahsın yakınları da koşarak olay yerine geldi. Gelenler arasında iş adamı Ali Armağan'ın da olduğu görüldü. Armağan'ın bazı yakınları sinir krizi geçirirken, kendisi ise güçlükle siteye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede incelemesi sürerken, sağlık ekipleri ise sitede bekliyor. Olayın nasıl olduğu incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İŞ ADAMI ARMAĞAN TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve ölen çocuğun üzerinde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da çalışmalarının ardından Ali Armağan'ın cenazesi, tabutla cenaze aracına konuldu. Cenazeyi gören iş adamı Armağan ise güçlükle ayakta durabildi. Armağan bir süre sonra tabuta sarılarak ve ellerinin havaya kaldırarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının cenazeden uzaklaştırdığı Armağan ardından aracına bindi. Cenaze ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)