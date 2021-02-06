(Operasyon görüntüleriyle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN LÜKS DAİRELERE BASKIN - Son Dakika
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(Operasyon görüntüleriyle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN LÜKS DAİRELERE BASKIN

(Operasyon görüntüleriyle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN LÜKS DAİRELERE BASKIN

06.02.2021 15:35

Şüphelinin daha fazla verim almak için bitkilere müzik dinlettiği belirtildi.

-Şüphelinin daha fazla verim almak için bitkilere müzik dinlettiği belirtildi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Buğra BENLİOĞLU - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, - Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan 2 lüks daireye yapılan baskında, piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olduğu belirtilen, 192 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Sarıyer Maslak'ta E. E. isimli kişinin lüks bir rezidansta 3 daire kiraladığı 3 dairenin 1'isinde kendisi otururken diğer ikisini uyuşturucu serasına çevirdiği bilgisine ulaştı. İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi. Şüpheli E. E. de gözaltına alındı. E. E.'nin bitkilerden daha fazla verim almak için, onlara müzik dinlettiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler ve 192 kök Hint keneviri Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel (Operasyon görüntüleriyle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN LÜKS DAİRELERE BASKIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Operasyon görüntüleriyle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN LÜKS DAİRELERE BASKIN - Son Dakika
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