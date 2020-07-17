SARIYER'DE VİLLAYA GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

SARIYER'DE VİLLAYA GİREN HIRSIZ KAMERADA

Sarıyer Uskumru Mahallesi'ndeki bir villadan hırsızlık yapan şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.

Sarıyer Uskumru Mahallesi'ndeki bir villadan hırsızlık yapan şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde ve gösterdiği alanlarla yapılan aramalarda ele geçirilen 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin toplamda 128 kamerayı 28 saat süreyle inceleyerek hırsızlık olayını aydınlattığı öğrenildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer Uskumru Mahallesi'nde bulunan bir villada hırsızlık yapıldığı bilgisini üzerine çalışma başlattı. JASAT hırsızlık olayını yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 9 saat süren inceleme ile şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin Sarıyer'den İETT otobüsünde bindiği tespit etti.

JASAT tarafından İETT otobüs hatları, metro ve metrobüs hatlarının üzerinde bulunan kamera görüntüleri 12 saat süre ile tarandı ve şüphelinin Esenyurt Haramidere Mevkii'nde metrobüsten indiği görüldü. Şüphelinin yaya olarak kullanabileceği istikametler üzerindeki kamera görüntülerini de 7 saat süreyle inceleyen Jandarma ekipleri şüphelinin lüks bir rezidansa giriş yaptığını tespit etti.  Jandarmanın düzenlediği baskınla kıskıvrak yakalanan A.H.Y.'nin evinde 2 dizüstü bilgisayar, rezidans yakınında araziye sakladığı 1 cep telefonu ve olay yerine yakın bir bölgede araziye bırakılmış 1 bisiklet ele geçirildi.

JANDARMA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Toplamda 128 kamerayı 28 saat süreyle detaylı inceleyerek hırsızlık olayını aydınlatan Jandarma ekipleri; çalınan 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisikleti sahibine teslim etti. Çalınan eşyalarının çok kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden memnuniyet duyan ev sahibi, jandarma ekiplerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gözaltına alınan A.H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hırsızın villaya girişi metrobüsteki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarmanın evde yaptığı operasyon kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Jandarma kamerası

-Operasyon

-Evde yapılan aramalar

-Vatandaşların teşekkür etmesi


- İstanbul
İstanbul, Jandarma, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE VİLLAYA GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
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