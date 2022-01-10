Üye Girişi
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

10.01.2022 13:35
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Sarıyer'de bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 25 metre sürüklenerek takla attı.

Sarıyer'de bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 25 metre sürüklenerek takla attı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 ACA 106 plakalı otomobilin sürücüsü Elçin İmre, viraja geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra takla atarak ters döndü. Kazanın ardından sürücü Elçin İmre ile araçta bulunan kız kardeşi Burçin İmre ve kuzenleri Ali Seyit İmre, Atakan İmre, arkadaşı Mısra Kılınç takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Hafif yaralı gençler hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Burçin İmre, Atakan İmre ve Mısra Kılınç'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü İmre ile kuzeni Ali Seyit İmre ise kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için takla atan aracın çevresinde önlem alırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, Sarıyer, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


Fatih Terim'in ayrılığı taraftarları gözyaşına boğdu Fatih Terim'in ayrılığı taraftarları gözyaşına boğdu         
19:43
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
19:22 Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu
19:13 Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu
19:12 Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!
19:12 Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement