Sarıyer'de virajı alamayan ticari taksi İETT otobüsünün altına girdi - Son Dakika

Sarıyer'de virajı alamayan ticari taksi İETT otobüsünün altına girdi

İSTANBUL Sarıyer'de seyir halindeki ticari taksi, viraja girdiği sırada kayarak İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan taksi sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Bahçeköy öğle saatlerinde yolunda yaşandı. Hasan Cezveci idaresindeki 34 TFB 66 plakalı ticari taksi viraja girdiği sırada kaydı. Aracın kaymasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü, karşıdan gelen Mehmet İnce kontrolündeki 34 HY 5929 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada taksi sürücüsü Hasan Cezveci araç içerisinde sıkışırken, ticari takside yolcu olarak bulunan Birgen Uşaklı ise yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Ticari takside yolcu olarak bulunan Birgen Uşaklı araçtan çıkarıldı. Takside sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları başladı. Çarpışmanın etkisiyle bacakları sıkışan ticari taksi sürücüsü Cezveci, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Seyrantepe Hamidiye Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İETT otobüsü sürücüsü Mehmet İnce, "Taksi, hızlı bir şekilde geliyordu. Herhalde hızından dolayı virajda direksiyonu toparlayamadı ve gelip arabanın altına girdi. Daha kötü de olabilirdi" dedi.