Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Sarıyer'deki alışveriş merkezlerinin çevresinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında çevredeki kafelerde oturan şahısların kimliklerine bakıldı ve yoldaki araçlar da durdurularak tek tek incelendi. Denetimde durdurulan motosikletlilerin de belgelerine bakıldı. Öte yandan denetimlerde olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

alışveriş, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim - Son Dakika

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