Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı! - Son Dakika
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Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!

22.09.2022 15:17
Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!

Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın kısa sürede yanında bulunan diğer gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası çevredeki vatandaşların yaşadığı panik sona ererken, alevler içerisinde kalan ve yangın esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Zafer Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı. Yangın sırasında gecekonduda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yaşanan panik sona erdi.

"BURADAN BİR CESET ÇIKACAK YA DA YANACAĞIZ"

Gecekonduda yaşayan Zehra çırak, "Yanda serseriler oturuyor. Polisi arıyoruz, götürüyorlar, 2 saat sonra yine buradalar. Zaten buradan bir ceset çıkacak ya da yanacağız diyorduk. Her şeyi içiyorlar. Ben işteydim, eşim de Allahtan evde, izinliydi. Çocuğum içeride uyuyordu. Zaten yangını eşim görmüş. Çocuklar içeride sızmış, hiçbir şeyin farkında değillerdi. İçeriden çıktılar" dedi.

Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!

Mahalle sakinlerinden olan bir vatandaş, "İtfaiyenin geldiğini gördüm. Bir baktım ki duman çıkıyor. Hepimiz yukarıya çıktık. Geldik, iki evin arası yanıyor ama neden yandığını bilmiyoruz. Ben aşağıdan bakkala gidiyordum. Bakkala giderken duman yükseliyordu. Koştuk, geldik. Allahtan içeride kimse yoktu. İçeride çocuklar vardı. Allahtan içeride kimse kalmamış. Ben de ileride oturuyorum" şeklinde konuştu.

Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!

İKİ GECEKONDUDA KULLANILMAZ HALDE

Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın da iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Öte yandan gecekondunun alevler içerisinde kaldığı ve yangın esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı! - Son Dakika

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