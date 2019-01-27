Sarıyer'de, Yangın Çıkan Kulübedeki Piknik Tüpü Bomba Gibi Patladı
1 saat önce
SARIYER'de, bir binanın bahçesindeki kulübede çıkan yangında, piknik tüpü patladı.
SARIYER'de, bir binanın bahçesindeki kulübede çıkan yangında, piknik tüpü patladı. Mahalle sakinlerini sokağa döken patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı.
Olay, Yeniköy Mahallesi
Güner Sokak'ta saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binanın bahçesindeki kulübe, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, kulübenin içindeki piknik tüpü büyük gürültüyle patladı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ne olduğunu anlamak için sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, alev alev yanan kulübeye müdahale ederek yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın ve patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:08 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partililere Sürpriz Denetleme
CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı
Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Çiftlikte Ölü Bulundu