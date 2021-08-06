Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti - Son Dakika

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için Sarıyer'de yardım kampanyası başlatıldı. Belirlenen listeler doğrultusunda malzemeler muhtarlıklardan ve belediyeden toplandıktan sonra yola çıkacak olan tıra ulaştırıldı.

Destek ekipleri görev başında

Öte yandan Sarıyer Belediyesi'nin Sivil Savunma personellerinden oluşan 3 ekip ile veteriner hekimlerde Antalya Manavgat'ta çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Ekip yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarından sonra temel ihtiyaçları da karşılamak için bölge afet koordinasyon merkezinde görev alıyor.