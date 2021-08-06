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Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti - Son Dakika

Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti

06.08.2021 16:25
Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti, System.String[]

Afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlıkları da seferberlik ilan etti ve yardım kampanyasıyla toplanan malzemeler yola çıktı.

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için Sarıyer'de yardım kampanyası başlatıldı. Belirlenen listeler doğrultusunda malzemeler muhtarlıklardan ve belediyeden toplandıktan sonra yola çıkacak olan tıra ulaştırıldı.

Destek ekipleri görev başında

Öte yandan Sarıyer Belediyesi'nin Sivil Savunma personellerinden oluşan 3 ekip ile veteriner hekimlerde Antalya Manavgat'ta çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Ekip yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarından sonra temel ihtiyaçları da karşılamak için bölge afet koordinasyon merkezinde görev alıyor.

Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti - Son Dakika


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