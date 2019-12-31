Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

8 saat önce

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi.

Sarıyer'de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı kendi teknesine yer açmak için itmeye çalışırken ayağı kayarak, kendi kayığının içine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay, Sarıyer sahilinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Ercan Karakaş teknede yaşıyordu. Tekneyle denize açılan yaşlı adam bir süre sonra sahile döndüğünde kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı, teknesine yer açmak için itmeye çalışan yaşlı adam ayağı kayarak düştü. Kayığın içine düşen yaşlı adamın yerinden kalkamadığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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