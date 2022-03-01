Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika

SARIYER'de 2020 yılında çalıştığı iş yerinde üç aylık köpek Dora'yı yere vurarak öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Öztürk'e "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı. Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Şikayetçi avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tutuksuz sanık Ozan Öztürk'e "Mala zarar verme" suçundan "iyi hal indirimi" uygulayarak 2 bin lira adli para cezası verdi. Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme kararında, Ozan Öztürk'e verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİOlay sonrası kaçan sanık Ozan Öztürk'ün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren sanık, polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Ozan Öztürk'ün 24 Nisan 2020'de sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntülerine göre 21 Nisan 2020'de sanık Ozan Öztürk'ün Dora isimli yavru köpeği, havaya kaldırıp yere fırlattığı tespit edildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtilen iddianamede, sanığın "Haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.