Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası

01.03.2022 14:59
Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası

Gelen son dakika haberlerine göre SARIYER'de 2020 yılında çalıştığı iş yerinde üç aylık köpek Dora'yı yere vurarak öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı.

SARIYER'de 2020 yılında çalıştığı iş yerinde üç aylık köpek Dora'yı yere vurarak öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Öztürk'e "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı. Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Şikayetçi avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tutuksuz sanık Ozan Öztürk'e "Mala zarar verme" suçundan "iyi hal indirimi" uygulayarak 2 bin lira adli para cezası verdi. Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme kararında, Ozan Öztürk'e verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİOlay sonrası kaçan sanık Ozan Öztürk'ün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren sanık, polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Ozan Öztürk'ün 24 Nisan 2020'de sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntülerine göre 21 Nisan 2020'de sanık Ozan Öztürk'ün Dora isimli yavru köpeği, havaya kaldırıp yere fırlattığı tespit edildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtilen iddianamede, sanığın "Haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.


YORUMLAR
500
İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı

Ozan Öztürk, Para Cezası, Mahkeme, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika


Son Dakika
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement