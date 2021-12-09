SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI - Son Dakika

SARIYER'de yenisinin yapılmasına karar verilen Hacı Cemal Yazgan Camii'nin minaresi, bir bölümü kesildikten sonra çelik halatla çekilerek yıkıldı. Minarenin yıkımı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Şenevler Caddesi'nde bulunan, vefat eden örme kumaş sanayicisi Hacı Cemal Yazgan'ın adını taşıyan caminin yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Sarıyer Belediyesi'nden alınan izinlerden sonra boşaltılan cami kontrollü şekilde yıkıldı. Caminin minaresinin yıkılması için de hazırlık yapıldı. Minarenin yıkılırken çevreye zarar vermemesi için belirlenen tarafındaki taşları kesildi. Daha sonra minarenin gövdesine çelik halat bağlanarak diğer ucu da iş makinesi tarafından çekildi. Minare birkaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Enkaz kaldırıldıktan kısa süre sonra yeni cami ve minarenin yapımına başlanacağı öğrenildi.