Son Dakika Haberleri: SARIYER'DE YER BİLDİRİMİNDE BULUNDU BACAĞINDAN VURULDU
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SARIYER'DE YER BİLDİRİMİNDE BULUNDU BACAĞINDAN VURULDU

6 saat önce

Sarıyer'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı.

SARIYER'DE YER BİLDİRİMİNDE BULUNDU BACAĞINDAN VURULDU, System.String[]

Sarıyer'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Latif Sokak'ta bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. arkadaşı ile parkta otururken sosyal medyadan yer bildiriminde bulundu. Husumetlileri de yer bildirimini görüp parka geldi ve Burak Ö.'yü sopa ile darp etti. Daha sonra da silah ile Ö.'ye ateş ettiler. Sağ bacağından yaralanan Burak Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille kaçtılar.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Parktan detay görüntü

-Polisin parkta inceleme yapması

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Polisten detay görüntü

-Okan Çıtır ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


Sarıyer, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
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