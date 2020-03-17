Sarıyer'de yeşil alan ve parklarda koronavirüs önlemi - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan hizmet noktaları, ibadethaneler, okul, sağlık ocakları, Kur'an kursları ve minibüslerin ardından şimdi de 200'den fazla park ve yeşil alan dezenfekte ediliyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla oyun grupları, spor aletleri, çardaklar ve bankların dezenfektesi de özel ekip tarafından yapılıyor.

Parklar ve cadde üzerinde bulunan orta refüjdeki ağaçlarda yaprak, bitki ve böcek ilaçlaması ile yabancı ot ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan yürütülüyor.