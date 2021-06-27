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SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ - Son Dakika

SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ

27.06.2021 11:12

SARIYER'de, 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü.

SARIYER'de, 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, mahalleli iki yıldır boşaltıldığı halde kimsenin bina ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina gece saat 00.20 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İki yıl önce riskli bulunarak boşaltılan bina o günden beri kaderine terk edilmiş olarak bekliyordu. İddiaya göre üç gün önce de binadan sesler geldiğini duyan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Bina dün gece büyük bir gürültü ile yıkıldı.

'BİNA ÜÇ GÜN ÖNCE UYARI VERMİŞ ASLINDA'

Yıkılan binanın bulunduğu sokakta oturan İsa Tokmak yaşananlarla ilgili olarak; Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anlamaya çalışırken o arada daha büyük bir ses duyduk. Deprem olmuş gibi yer sarsıldı. Aslında üç gün önce sabaha karşı yine ses duyuldu herkes bir birine sordu 'bu ses ne' diye. Hatta bazı arkadaşlar bu sesi daha önce bu binanın kolonları ilk patladığında da duymuşlar. İçeri girip bakanlar oldu, bir şey göremedi. Üç gün önce uyarı vermiş, en son dün gece bina yıkıldı ve biz çocuklarımızı aldık sokağa çıktık. Sokakta önümüzü göremez olduk, öyle bir toz duman bulutu vardı ki, çocuklar nefes alamaz oldu. Sonra komşuların evine sığındık, camları kapalı olan evlere. Bina boşaltılmıştı, kimse de sahiplenmedi. Kaçak yapılmış bir bina normalde 5 kata kadar izni var ama 9 kat olarak yapılmış. Ne sahipleri ne belediye hiç kimse sahip çıkmadı. Bina kendi haline bırakıldı, en sonunda sonuç bu şeklinde konuştu.

HERKES BU BİNAYA KAYITSIZ KALDI, İŞTE SONUÇ BU

Daha önce binanın resimlerini çekerek yetkililere ilettiğini ama kimsenin ilgilenmediğini söyleyen İbrahim Kaplan ise; 'Akşam evde oturuyordum, bir ses geldi. Herkese dışarı çıkın deprem oluyor dedim. Dışarı kafamı çevirdiğim anda baktım bina olduğu yere kağıt gibi çöktü. Ben daha önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e dedim ki, Şehircilik Bakanlığı dosyayı size yolladı. Ama siz kayıtsız kalıyorsunuz. Binanın yıkılması için burada vatandaşın ölmesi mi gerekiyor dedim. Ama ilgilenen olmadı. Allah'tan akşam kimse yoktu burada. Normalde burası işlek bir yol. Gündüz olsa çok kişi ölebilirdi. Burada en büyük zararı benim annem gördü. Basınçla beraber kapı annemin bahçesine fırladı. Allah'tan annem evin arkasındaydı. 2019'da beri bu bina boş ve bu bina kaçaktır. Bu binaya herkes kayıtsız kaldı. Bina dolu olsaydı şu an bir faciayı konuşuyor olabilirdik şeklinde konuştu. Yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alındı. Binada incelemeler devam ediyor.

SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ

Bahçeköy, Sarıyer, Deprem, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ - Son Dakika


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