SARIYER'DE YIKILAN BİNADAN EVLERİ VE ARAÇLARI ZARAR GÖRENLER TEPKİLİ - Son Dakika

SARIYER'DE YIKILAN BİNADAN EVLERİ VE ARAÇLARI ZARAR GÖRENLER TEPKİLİ

Haber-Kamera: Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de, geçen hafta yıkılan 9 katlı binadan saçılan molozlar yüzünden çevredeki diğer evler ve araçlar zarar gördü. Oluşan hasar nedeniyle bazı mahalle sakinleri olay gününden bu yana kendilerini kimsenin aramadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Sarıyer, Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasındaki 9 katlı bina geçen cumartesi saat 00.20 sıralarında yıkılmıştı. Riskli olduğu gerekçesiyle 2 yıl önce boşaltılan binada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlemiş, binadan saçılan moloz parçaları çevrede oturanların evlerinde ve araçlarında hasara yol açmıştı. Olayda, evi ve araçları zarar görenler kimsenin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

İKİ KAPI BASINÇLA PATLADI VE BENİM BAHÇEME DÜŞTÜ

Yıkılan binanın karşısındaki tek katlı müstakil evde oturan İbrahim Kaplan, "Cumartesi gününden beri kimse bana cevap vermiyor. Şu an yağmur yağsa benim evimin içerisine her yer su dolacak. Doğalgaz elektrik tesisatları var. Bu binadan iki kapı basınçla patladı ve benim bahçeme düştü. Bu zararın giderilmesini istiyorum. Benim mağduriyetimin yetkililer tarafından giderilmesini istiyorum. Bu konuya duyarlı olmalarını istiyorum. Kimse de duyar göstermiyor bu konuda. Enkazda herhangi bir çalışma yapılmadı. Enkaz olduğu gibi yerinde duruyor" dedi.

Yıkılan binanın otopark kapılarının basınçla uçarak önce park halindeki araca çarptığını daha sonra da evinin bahçesine düştüğünü söyleyen Kaplan, "Eğer bahçe duvarımdaki demir korkuluklar olmasaydı. Bu kapı parçası diğer evin penceresinden girecekti. Ölümden döndüler" ifadelerini kullandı.

Sarıyer Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışmaların sürdüğü, yazışmalar sonucunda gerekli çalışmaların yapılacağı öğrenildi.