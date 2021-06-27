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SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR - Son Dakika

SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

27.06.2021 20:18
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR, System.String[]

Sarıyer, Bahçeköy'de dün gece yıkılan binanın kat sahipleri binanın enkazı önünde bir araya geldi.

Sarıyer, Bahçeköy'de dün gece yıkılan binanın kat sahipleri binanın enkazı önünde bir araya geldi. Toplanan kat sahipleri iki yıldır mağdur olduklarını ve buna rağmen hiçbir yetkilinin sorunları ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bahçeköy Doğanbey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bina dün gece büyük bir gürültü ile yıkıldı. Yıkılan binanın iki yıl önce yapılan incelemede riskli bulunduğu için boşaltılıp mühürlendiği anlaşıldı. Binanın kat sahipleri bugün binanın enkazı önünde bir araya geldi. İki yıldır çok mağdur olduklarını ve hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gösterdiler.

İKİ, ÜÇ YIL KALABİLİRSİNİZ' DİYEREK YERLEŞTİRDİKLERİ SOSYAL TESİSTEN İKİ HAFTADA ÇIKARILDIK?

İki yıldır çok mağdur olduklarını söyleyen binanın kat sahiplerinden Muhammet Türker, Bizler şu anda önünde bulunduğumuz binanın sakinleri olarak, 17 Ağustos 2019'da binamızın üç adet kolonu patlamıştı ve binamız mühürlendi. Bina iki yıldır mühürlü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güçlendirme çalışmaları ile ilgili bir yasa çıkardı. Bu yasa çerçevesinde gerekli evrakları dosya halinde hazırladık ve Sarıyer Belediyesi'ne müracaat ettik. Binanın güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak bu çalışmalar netleşmeden binamız dün gece çöktü. Biz bina sakinleri olarak devletimizden binanın yerinde yapılmasını, bedelinin bizler tarafından karşılanarak, yeni hali ile yapılmasını talep ediyoruz. Binada oturanlar asgari ücret ve asgari ücret üstünde geçinen insanlar. Hepsi de şu anda kirada oturmaktalar. Sıkıntılar çekmektedirler, bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Sarıyer Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ilgili yetkililerle çeşitli görüşmelerimiz oldu. Özellikle Sarıyer Belediyesi, bizlere bazı yardımları yapabileceğini vaat etti ancak bir kısmını yaptı, bir kısmını yapmadı, ya da yapamadı onu bilemiyoruz. Bina sakinleri olarak kalacak yerimiz olmadığı için Sarıyer Belediyesi'nin sosyal tesisine sevk edilmiştik. Yaklaşık iki hafta kaldıktan sonra sosyal tesisten çıkmamızı istediler ve çıktık. Ancak bundan önce Sarıyer Belediye Başkanımız iki yıl da kalabilirsiniz, üç yıl da kalabilirsiniz demişti. Fakat bizi iki hafta süre içinde oradan çıkardı. Herkes dışarıda kiraya çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca iki yıllık süre içinde bizimle görüşen hiçbir devlet, ya da belediye yetkilisi olmadı şeklinde konuştu.

46 YILLIK HAYATIM BURADA GEÇTİ

46 yıldır burada yaşadığını söyleyen Gülistan Kavrazlı ise, Bütün gençlik yıllarım burada geçti, Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Ben kendim emekliyim, kiracılarım vardı, şimdi kendim kiradayım, kiramı dahi ödeyemedim. İki senedir çok mağdurum, her yere başvurdum ama geri çevirdiler. Ben 46 yıllık yuvamı burada istiyorum diye konuştu.

Yıkılan binanın bir başka sakini İrfan Duman ise, Biz burada 40 aile, iki yıldır çok perişan ve mağdur durumdayız. Kanun prosedürlerini aşamadığımızdan dolayı binamızı güçlendiremedik. Bu durum başımıza geldi şeklinde konuştu.

Yıkılan binanın enkazı başında toplanan bina sakinleri ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesi ile büyümeden önlendi.

SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

Asgari Ücret, 17 Ağustos, Bahçeköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR - Son Dakika


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