SARIYER'DE SU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
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SARIYER'DE SU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

06.09.2022 20:57
SARIYER'DE SU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför Hürol Akdağ, "Yokuş aşağı inerken frenler tutmamaya başladı. 200 metre kala iyice boşaldı. Ben de kendimi bu boşluğa attım." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Bayırı Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında Hürol Akdağ'ın kullandığı su yüklü 06 BNO 335 plakalı kamyonet, şoförün iddiasına göre frenleri tutmayınca park halindeki otomobile vurarak, devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Hürol Akdağ, "Ana yolu trafiğe kapatmışlar. Navigasyon buraya yönlendirdi. Araçta yük vardı. Yokuş aşağı inerken frenler tutmamaya başladı. 200 metre kala iyice boşaldı. Ben de kendimi bu boşluğa attım" dedi. Sokak sakini Sinem Çakır, "Burada her zaman kazalar oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Akdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE SU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

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