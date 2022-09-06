İSTANBUL-SARIYER'DE DEVRİLEN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE DEVRİLEN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINDA

06.09.2022 17:35
İSTANBUL-SARIYER'DE DEVRİLEN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINDA

SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Bayırı Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında Hürol Akdağ'ın kullandığı su yüklü 06 BNO 335 plakalı kamyonet, şoförün iddiasına göre frenleri tutmayınca park halindeki otomobile vurarak, devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför Hürol Akdağ, "Yokuş aşağı inerken frenler tutmamaya başladı. 200 metre kala iyice boşaldı. Ben de kendimi bu boşluğa attım."diye konuştu. Kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Akdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE DEVRİLEN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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