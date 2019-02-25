Sarıyer'de Yol Çökmesi - İstanbul

Sarıyer
'de karın erimesi nedeniyle yolun bir bölümü iki katlı binanın üzerine göçtü.
Olay 22.00 sıralarında Kazım Karabekir
Paşa Mahallesi Lale Sokakta bulunan 2 katlı binanın zemin üstünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yolun bir kısmı karların erimesiyle binanın üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binada abisi, annesi ve babasıyla birlikte oturan Murat Karabulut adlı vatandaş olay anını anlattı.
Karabulut, "Gürülütülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Sakat annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesi'ne bavurumuz oldu. En son fazla 6 ay önce başvurumuz oldu. Bir mühendis geldi burada bir şey yok dedi, gitti. Belediye ilgilenmedi bizimle burada bir şey yok dedi." diye konuştu.
Karabulut, binanım mutfak ve oturma odasına bakan duvarlar yıkılma meydana gelirken taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.
Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi. Polis
yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeride alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.