Sarıyer'de Yol Çöktü, Vatandaşlar Günlerdir Mağdur

Sarıyer'de yol çöktü, vatandaşlar günlerdir mağdur Toprak kayması nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşlar mağdur oldu Vatandaşlar Sarıyer Belediyesi ekiplerinin günlerdir yolu yapmadığını söylediİSTANBUL - Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağış sonrasında bir sokaktaki yolun...

Sarıyer'de yol çöktü, vatandaşlar günlerdir mağdur

Toprak kayması nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşlar mağdur oldu

Vatandaşlar Sarıyer Belediyesi ekiplerinin günlerdir yolu yapmadığını söyledi



İSTANBUL - Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağış sonrasında bir sokaktaki yolun yarısı çöktü. Olay sonrası Sarıyer Belediyesi ekipleri yol üzerinde tedbir aldı ancak günlerce yolun yapılmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Ambulans ve itfaiye gibi önemli araçların dahi geçemediği çıkmaz yolun bir an önce onarılması bekleniyor.

Sarıyer Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen yoğun yağış sonrası yolun yarısı toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay sonrası ölen ya da yaralanan olmadı ancak yol araç trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri, "Toprak kayması, heyelan riski" yazılı bir tabela bırakarak ayrıldı, vatandaşlar da en kısa sürede yolun yapılacağı söylendi. Ancak aradan günler geçmesine rağmen belediyeden ne gelen ne de ilgilenen oldu. Ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin bile giremediği yol üzerindeki binalarda yaşayan vatandaşlar mağdur oldu. Gece ve sabahın erken saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar ise çöken yoldan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar bir an önce yolun yapılmasını istiyor.

"Buradaki büyük binanın kayma ihtimali olabilir"

Mahallede yaşayan bir vatandaş, "Zemin iyi değilmiş. Toprak baya kaymış, yolda kesilmiş buradan. Çok şükür ölü yada yaralı yok. Bir an önce yapılması lazım. İleride baya elliye yakın ev var. Buradan geçilmiyor. Buradaki büyük binanın kayma ihtimali olabilir. Bu eve doğru baya kaymış. Bu evde aşağı yukarı altı daire var. Tabi baya çökmüş. Bu arkadaşta burada çalışıyor. Buda size bir şeyler söyleyebilir" dedi.

"Bu yolu ne zaman yapacaklar bilmiyoruz"

Bir başka vatandaş da, "Geçen yağmurların çok yağdığı zaman oldu. Mobilyam geldi geri gitti. Bekliyoruz bu yolu ne zaman yapacaklar bilmiyoruz. Çoluk çocuk hepimiz mağduruz. Ne söyleye bilirim? Biraz erken yapsınlar. Biri de düşebilir, arabada gidebilir, hepimiz gideriz. Hepsi çatlamış. " ifadelerini kullandı.

"Çocuklar okuldan geliyor, buradan servislerde geçemiyor"

Diğer bir vatandaş ise, "Ne olacak, yağmurdan, selden göçtü toprak. On beş gün oldu. Yapılmadı daha. Bilmiyorum ki? Bütçe yok diyorlar. Bilmem ne. Her şeye para var buna yok. Bildirdik efendim. Gelmediler. Tabi ki tehlikeli. Yol gittikten sonra tehlike olmaz mı? Gece çocuklar okuldan geliyor. Buradan servislerde geçemiyor. Ne olacak o zaman? Yok nerede. Ambulans nasıl gelecek buraya. " diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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