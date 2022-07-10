Şiddetli yağışın ardından Sarıyer'de gecekondunun üzerine yol çöktü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bir yolda çökme meydana geldi. Çöken asfalt ve kayan toprak sokağın aşağı kısmında bulunan bir gecekondunun üzerine düştü, gecekondudaki vatandaşlar tahliye edildi.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi İlgili sokakta sabah saatlerinde asfalt yolda çökme meydana geldi. Çöken yol orada bulunan bir gecekondunun üzerine devrilirken gecekondunun istinat duvarı yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı ve yol kısmen gecekondunun üzerine düştü. Olay sonrası gecekonduda oturan sakinler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinden Ferda Erik, "O esnada gök gürlemesinden, şimşek çakmasından dışarı çıkma şansımız olmadı. Yağmurun fazla şiddetli yağması buranın çökmesine sebep oldu. Bu durumda binanın bile çökme durumu olabilirdi. Bizim durduğumuz yer de çökebilirdi. Alt taraf toprak zemin. Yolların bakım ve kontrolünün yapılması lazım" dedi.