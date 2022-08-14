Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı

14.08.2022 19:06

Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldıİSTANBUL Sarıyer'de yola ağacın devrilmesi sonucu, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Sarıyer'de yola ağacın devrilmesi sonucu, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından ağaçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kökü çürüyen ağaç rüzgarın da etkisiyle koparak yola düştü. Ağacın düştüğünü gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ve polis ekiplerine haber vermelerinin ardından olay yerine gelen ekipler ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Olayda şans eseri can ve mal kaybı meydana gelmedi.

"Allahtan altında kalan olmadı"

Ağacın yola devrilmesiyle ilgili konuşan Alkan Meral, "15 dakika önce büyük bir ses, çatırtı sesi geldi. Gidip baktığımızda ağaç komple boydan boya yola devrilmişti. Allahtan altında kalan olmadı. Beyaz araç üzerine devrildi, ufak bir zarar aldı. Başka bir şey yok. Yol boydan boya trafiğe kapandı. İtfaiyeyi aradık, geldiler sağ olsun. İşlerini yapıyorlar. Herkese çok geçmiş olsun" dedi.

Ağacın devrildiği sırada seyir halinde olduğunu söyleyen Mustafa Bayram ise, "Ben seyir halindeydim. Önümde beyaz bir araba vardı. Ona yol verdim. O da yavaş gidiyordu. Baktık, yolun ortasına devrildi. Allahtan yola devam etmedik. Tam önümüze devrildi. Allahtan kimsede bir şey yok" şeklinde konuştu.

Ağacın düştüğü yerden kaldırılmasıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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