Sarıyer'de yola ağaç devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de yola ağaç devrildi

14.08.2022 19:12
Sarıyer'de yola ağaç devrildi

Sarıyer'de yola ağacın devrilmesi sonucu, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de yola ağacın devrilmesi sonucu, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından ağaçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kökü çürüyen ağaç rüzgarın da etkisiyle koparak yola düştü. Ağacın düştüğünü gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ve polis ekiplerine haber vermelerinin ardından olay yerine gelen ekipler ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Olayda can ve mal kaybı meydana gelmedi.

"Allah'tan altında kalan olmadı"

Ağacın yola devrilmesiyle ilgili konuşan Alkan Meral, "15 dakika önce büyük bir ses, çatırtı sesi geldi. Gidip baktığımızda ağaç komple boydan boya yola devrilmişti. Allah'tan altında kalan olmadı. Beyaz araç üzerine devrildi, ufak bir zarar aldı. Başka bir şey yok. Yol boydan boya trafiğe kapandı. İtfaiyeyi aradık, geldiler sağ olsun. İşlerini yapıyorlar. Herkese çok geçmiş olsun" dedi.

Ağacın devrildiği sırada seyir halinde olduğunu söyleyen Mustafa Bayram ise, "Ben seyir halindeydim. Önümde beyaz bir araba vardı. Ona yol verdim. O da yavaş gidiyordu. Baktık, yolun ortasına devrildi. Allah'tan yola devam etmedik. Tam önümüze devrildi. Allahtan kimsede bir şey yok" şeklinde konuştu.

Ağacın düştüğü yerden kaldırılmasıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de yola ağaç devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de yola ağaç devrildi - Son Dakika
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