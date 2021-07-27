SARIYER'DE YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika

SARIYER'DE YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ

O anlar kamerada.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de B.B. isimli kadın sürücü, otomobiliyle yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek, ezdi. Kadın sürücü durmayarak yoluna devam ederken, veterinerde tedavisi devam eden köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 14.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. B.B. isimli kadın sürücü otomobille, yolda yatan "Cindy" isimli köpeği üzerinden geçerek ezdi. Durmayarak ilerleyen sürücüye çevredekiler tepki gösterdi. Bunun üzerine B.B. dönüşün yasak olduğu yerden dönerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin ezilmesi ve sonrası iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisi devam eden köpeğin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KONUŞTUK, UMURUNDA BİLE OLMADI"

Olayı gören Melanie Topparmak "Cindy bizim sitenin köpeği. Uyurken siteden çıkan bir araç üzerinden ağır, ağır dört tekerlek geçti. Daha sonra şuradaki yasak yerden "U" dönüşü yaparak panik içinde uzaklaşıp kaçtı. Hemen ardından belediye ekipleri gelerek Cindy'i aldılar. Ben de peşinden gittim. Cindy'nin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Müşahedeye aldılar iç kanama riskinden dolayı. Daha sonra bu olayı gerçekleştiren kişiyle iletişime geçme şansımız oldu. Konuştuk, umurunda bile olmadı. Hiçbir şekilde ilgilenmedi. Ne köpeğin durumu ile ne de tedavi masrafıyla ilgilenmedi. Onun için endişeleniyoruz. Bu vicdansız insanların en azından arabasını kenara çekip hayvanla ilgilenmesini, ölüme terk etmemesini istiyorum. Özellikle Sarıyer bölgesi her yerde köpeklerin ve canlıların olduğu bir bölge. Biz bu duruma alışığız, buna dikkat ederek araba kullanıyoruz. Eğer koskoca bir köpeği fark edemiyorsanız lütfen araba kullanmayın" şeklinde konuştu.

"CİNDY'İN ŞU ANDA DURUMU ÇOK KRİTİK"

Zeynep Pulatoğlu ise, "Önceden bir araba geçiyor ama o Cindy'nin kenarından yavaşça geçiyor. Ama bu kadın geniş açıdan dönerek, elinde telefonu mu var, müzik sesi açık mıdır? Geniş açıdan dönerek Cindy'i dört teker altına alıyor. Cindy'in şu anda durumu çok kritik" dedi.