Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı



SARIYER"de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ilerleyen motosikletli yunus polisi, önünde seyreden Bahçeköy- Beşiktaş hattında çalışan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak minibüsteki yolcular koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yapan polisin meslektaşları da olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan polis tedavisi için hastaneye kaldırıldı.



- İstanbul