SARIYER'DE YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ - Son Dakika

SARIYER'DE YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ
25.12.2020 10:11
Sarıyer'de bir kadının sokak köpeğini sevip kokladığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Sarıyer'de bir kadının sokak köpeğini sevip kokladığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Görüntüler İstinye
Sahili'nde kaydedildi. İSPARK görevlisi bir kadın yanına gelen sokak köpeğini severek başını okşadı. Sevgiyle köpeğe sarılan kadın onu kucaklayıp koklarken köpeğin de bu sevgiden oldukça mutlu olduğu gözlendi. Bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntülerken 35 saniyelik görüntü yürekleri ısıttı.
Görüntü dökümü-------------------
-Kadının sokak köpeğine gösterdiği sevgi dolu anlar
- İstanbul
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