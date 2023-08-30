SARIYER'DE ZEYTİN AĞACI TARTIŞMASI: KENDİNİ ZEYTİN AĞACINA ZİNCİRLEDİ

SARIYER'DE iddiaya göre, Evin Eren'in işlettiği kafenin önündeki iki zeytin ağacının kaldırımı kapattığını söyleyen komşusu Gazi Mehmet Emin A., kaldırımda yürüyemediğini öne sürerek ağaçların kaldırılmasını istedi. Bu nedenle Evin Eren ile tartışan Gazi Mehmet Emin A., Eren'i tehdit etti, bir kafe çalışanını ise darbetti. Gazi Mehmet Emin A., ağaçların kaldırılması için Sarıyer Belediyesi'ne şikayette bulundu. Zabıta ve belediye ekipleri kafe önündeki zeytin ağaçlarını kaldırmak için geldiğinde, kafe sahibi kadın kendini zeytin ağacına zincirleyerek eylem yaptı. Belediye ekipleri ise, zeytin ağaçlarını almadan kafe önünden ayrıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Mhemet Emin A., kafe önündeki zeytin ağaçlarının kaldırımı kapattığını ve yürümeyi engellediğini belirterek Sarıyer Belediyesi'ne şikayette bulundu. Yaklaşık 2 yıl boyunca belirli aralıklarla Evin Eren'in işlettiği kafenin önünde giden Gazi Mehmet Emin A., tehditler savurdu. En son 24 Ağustos Perşembe günü kafenin önüne gelen adam, kafe sahibini tehdit etti, kafe çalışanını da darbetti. Yaşanan olay üzerine polis merkezine giden Evin Eren, Gazi Mehmet Emin A.'dan şikayetçi oldu. Gazi Mehmet Emin A., da kafe sahibi Evin Eren'i Sarıyer Belediyesi'ne şikayet etti. Olayın taraflarından Gazi Mehmet Emin A. kendisine ulaşan DHA muhabirinin sorularına ise, "Olay yargıya intikal etti.Konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR SİZİ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Gazi Mehmet Emin A.?nın kafenin önüne gelerek tehditler savurduğu ve araya girmeye çalışan kafe çalışanını darbettikten sonra kolundan tutup çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisine engel olmaya çalışan kafe çalışanının "Yapmayın diyorum size" sözlerine rağmen, çalışanı ittiren ve kolundan çeken Gazi Mehmet Emin A. "Bak beni sinirlendirme. Sabahtan akşama kadar sizi şikayet edeceğim, ruhsatını da iptal ettirmek için elimden geleni yapacağım. Seni polise veririm." diyerek tehditler savurdu. Görüntülerde, öfkeli adamın araya girmeye çalışan komşulara da "Sıkıyorsa şikayet et" sözlerini söylediği duyuluyor.

KAFE SAHİBİ KENDİNİ ZEYTİN AĞACINA ZİNCİRLEDİ

Diğer yandan, şikayet üzerine dün öğle saatlerinde kafe önüne gelen belediye ekipleri, kafenin önünde bulunan 2 zeytin ağacını götürmek istedi. Ancak kafenin işletmecisi Evin Eren'e destek veren kadınlar ağaçları belediye ekiplerine teslim etmedi. Bu sırada Evin Eren'in kendini zeytin ağacına zincirle bağladığı görüldü. Kadınların direnişiyle karşılaşan belediye ekipleri zeytin ağaçlarını almadan olay yerinden ayrıldı.

"MÜCADELEMİZ SADECE ZEYTİN AĞAÇLARI İÇİN"

Kafenin işletmecisi Evin Eren yaşananlarla ilgili olarak, "Mücadelemiz sadece zeytin ağaçları için şu gördüğünüz iki tane küçük ama yaşı bizden büyük, bizden önce burada olan bu hayatta olan iki zeytin ağacı için direnç gösteriyoruz. Maalesef konunun başı da bir erkeğin zorbalığı. Çünkü burası bir kadın işletmesi. Burası pandeminin zorluklarında kurulmuş, kendi çabamızla kurduğumuz, üç üniversite öğrencisi ile birlikte yürüttüğümüz bir yer. Her şeyden önce bütün mahallenin de buluştuğu, sosyalleştiği, işlerini hallettiği bir mekan halinde, küçük bir yer. Fakat çok büyük bir şeyle uğraştırıyorlar şu an bizi. Genelde de kadınlar gelir buraya. Karşımızda kendini çok güçlü sanan, maalesef birçok birimi de arkasına alabilen bir adam var. Tek başına bir adamla mücadele ediyoruz. Ben biliyorum ki, burası bir erkek işletmesi olsaydı bu kapının önüne gelip benim çalışanıma da zorbalık yapamazdı, bizlere hakaret edemezdi, bu kadar rahat bir şekilde konuşamazdı bizimle ve darbedemezdi bizleri. Tek gayemiz de şurada gördüğünüz iki tane kadim ağacı, barışın ve huzurun temsilcisi ağacı yaşatmak burada. Biz burada sokak hayvanları için de mücadele veriyoruz. Onların buradan gönderilmemesi için, onların da burada yaşam hakkı olduğunu savunurken, şimdi zeytin ağaçlarına döndü konu. Bugün maalesef zabıtalarla karşı karşıya gelmek zorunda kaldık. Akabinde polis ekipleri ile karşı karşıya geldik. Bunun süreceğini de öğrendik. Bugün kadın arkadaşlar oturduk ve teslim etmedik, teslim etmeyeceğiz de. Bir kişi bütün birimleri bir şekilde üstümüze salabiliyor. Biz buna karşıyız. Sebebi de bu koca kaldırımdan yürüyemediğini söylüyor. Burada zaten bütün kaldırımlar zaten çınar ağaçları ile kaplı. Buradan çok az araba ve insan çok az geçer, geçse de bu kadar büyüklüğü olan bir kaldırımda biz burada darbediliyoruz, biz burada 2.5 yıldır sesimizi çıkaramıyoruz. Çünkü karşımızda fiziksel olarak bizden güçlü bir adam var. Hiçbirşey yapamıyoruz ama kendi fiziksel gücünü artık bize kullanmaya da başladı" şeklinde konuştu.