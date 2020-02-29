Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Sarıyer'de üç otobüs ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Sarıyer'de üç otobüs ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi 174. Sokak'ta ilerleyen 34 TN 7559 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden 34 CNR 366 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, halk otobüsü ile karşıdan gelen bir otobüsün arasında sıkıştı. Bu sırada, başka bir otobüs de kazaya karışan otobüse yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan iki kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:56:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]