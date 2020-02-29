Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sarıyer'de üç otobüs ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi 174. Sokak'ta ilerleyen 34 TN 7559 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden 34 CNR 366 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, halk otobüsü ile karşıdan gelen bir otobüsün arasında sıkıştı. Bu sırada, başka bir otobüs de kazaya karışan otobüse yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan iki kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.