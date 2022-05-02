Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

02.05.2022 19:39

Son dakika habere göre Sarıyer'de zırhlı polis aracı bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten sokağa düştüğü kazada 2 polis yaralandı.

Sarıyer'de zırhlı polis aracı bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten sokağa düştüğü kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Caddesi üzerinde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memurları ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelilerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sonucu maddi hasar oluşan zırhlı polis aracı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan olayı anlatan Baran Demirbaş, "Polis aracımız aşağıdan yukarıya doğru hızlı geliyormuş. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor, ilk başta kaldırıma çarpıyor tekeri, sonra zırhlı araç aşağıya düşüyor. Polislerin durumları iyi Allah'a şükür bir sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Altunbaş - Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

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Son dakika... SARIYER'DE TAKLA ATAN POLİS ZIRHLI ARACI DUVARI AŞIP ALT YOLA DÜŞTÜ 2 POLİS YARALI Son dakika... SARIYER'DE TAKLA ATAN POLİS ZIRHLI ARACI DUVARI AŞIP ALT YOLA DÜŞTÜ 2 POLİS YARALI İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sarıyer'de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
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