Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

02.05.2022 22:22

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

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İtfaiye, Sarıyer, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika
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