Sarıyer'deki 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'deki 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

Sarıyer'deki 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

6 saat önce

Sarıyer'de, 3 otobüs ile 2 motosikletin karıştığı, 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer'deki 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada, System.String[]

Sarıyer'de, 3 otobüs ile 2 motosikletin karıştığı, 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ayazağa Mahallesi, 125. Sokak üzerinde dün 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, daha önce yaşanan bir kaza nedeniyle daralan yolda geçiş yapamadı. Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada, Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde bulunan bir motosiklete ardından daha önce kazaya karışan İETT otobüsüne çarptı. Bu sırada iki otobüs arasından geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü ise iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yaşandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki otobüsün arasında sıkışarak yaralanan motosiklet sürücüsü ve otobüs içerisinde yaralanan iki kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir İETT otobüsü ile kamyon kazaya karışıyor. Bunu gören motosiklet sürücüsü, yol kenarına yanaşarak duruyor. Kamyon hareket ettikten kısa bir süre sonra yokuş aşağı gelen bir halk otobüsü motosiklet sürücüsüne çarpıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulurken, motosikleti otobüsün altında kalıyor. Otobüs daha sonra, İETT otobüsüne çarparak durabiliyor.


- İstanbul
Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:12 Kaynak: DHA
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