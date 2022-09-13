SARIYER'DEKİ AVM'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DEKİ AVM'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

13.09.2022 15:07
SARIYER'DEKİ AVM'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

AYAZAĞDA bir AVM'de meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

AYAZAĞDA bir AVM'de meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Kimliği belirlenen ve halen aranan firarı şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada Azerbaycan uyruklu  Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov(28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi(33), Fatih Mehmet Kamaç (50), yaralanmıştı.  Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden  çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliğinde sürdüğü belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin Mayıs ve Eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan  uyruklu şüphelilere yurt dışına kaçma  ihtimaline karşılık yurt dışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.

Görüntü dökümü: --------

-Olaya ilişkin görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz Son dakika haberleri... Sarıyer'deki AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi Son dakika haberleri... Sarıyer'deki AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DEKİ AVM'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: SARIYER'DEKİ AVM'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement