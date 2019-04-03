Son Dakika Haberleri: Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak

Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak

57 dakika önce

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti'nin itirazı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak, System.String[]
Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti'nin itirazı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:09 

Ekonomi
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