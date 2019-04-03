Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak
57 dakika önce
Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti'nin itirazı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti'nin itirazı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:09
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