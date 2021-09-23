Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor - Son Dakika

Sarıyer'de İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku, çevre sakini vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.

İstinye Mahallesi'nde Sarıyer Caddesi'nden başlayarak sahile kadar devam eden İstinye Deresi'nin yaydığı koku ile dere yatağı ve koyda biriken atıklar, çevrede rahatsızlık oluşturuyor.

Mahalle sakinleri ve esnaf, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi.

Derenin bulunduğu caddede iş yeri olan esnaf Necmi Yegen, AA muhabirine yaptığı açıklamada derenin acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Deredeki kirlilik nedeniyle sivrisineklerin de arttığını belirten Yegen, "İstinye Deresinden yayılan kokudan ve sivrisinekten durulmuyor. Dere temizlenmiyor. Gelen bütün yağmur suları, kanaldaki pislik içinde kalıyor. Bu da kokuya neden oluyor. Normalde temizlenmesi lazımdı, hem koku yapmaması için hem de sivrisineklerin çoğalmaması için. Evde sivrisinekten uyuyamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz." dedi.

İstinye'de esnaf olan Emine Fil de kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını, yetkililerin bir an önce soruna çare bulmasını isteyerek, "Dereden çıkan koku nedeniyle artık nefes alamıyoruz. Bir an önce bunun temizlenmesini istiyoruz. Çok rahatsızız, esnaf olarak çok mağduruz. Bunun bir çaresi bulunulmalı." diye konuştu.

Evi dereye yakın olan Necmi Dereli ise "Dere olduğu gibi kokuyor. Özellikle yağmurlarda su basıyor. Gelip kanalları açmaları lazım. Daha önce böyle bir şey yoktu. Benim birinci katımdan dere geçiyor. Tamamen tıkalı." ifadelerini kullandı.