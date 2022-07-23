SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA

23.07.2022 10:08
SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA

SARIYER'de, kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki gecekondunun çatısına uçarak 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

SARIYER'de, kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki gecekondunun çatısına uçarak 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı sokağa kamyon girişinin yasak olduğu öğrenilirken, büyük kısmı yıkılan gecekondunun enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı'nda saat 03.19 sıralarında meydana geldi. Soyadı henüz öğrenilemeyen Gökhan adlı şoförün kullandığı makarna yüklü 34 FFS 404 plakalı kamyon, Çuvalcı Sokak'tan aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki otomobile çarpan kamyon daha sonra tek katlı bir binanın çatısından geçerek, Kuşdili Çıkmazı'ndaki gecekondunun üzerine uçtu. Kazada yaralanan ev sakinleri ile kamyon şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte kazanın oluşturduğu hasar da ortaya çıktı. Kamyonun üzerinden geçtiği tek katlı binanın tavanının yer yer çöktüğü gözlenirken, gecekondunun da büyük kısmının yıkılmış olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri ile belediye görevlilerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bahçede üzerine kamyon aksı düştüğü için hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Gecekondunun yıkılmayan tek duvarının da belediye çalışanlarınca yıkılmasının ardından, komşuları Yörük ailesinin sağlam kalan eşya ve giysilerini enkazdan çıkardı. Hareket kabiliyeti olmayan kamyonun ise enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması sonrası çekici yardımıyla kurtarılacağı öğrenildi.

KAZA KAMERADAEvdekilerin mucize eseri ölümden döndüğü kazanın görüntüsü de ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kamyonun kontrolden çıkmış şekilde yokuş aşağı inerken bir otomobile çarptığı ardından da tek katlı binaya yöneldiği görülüyor.

KAMYONLARIN SOKAĞA GİRİŞİ YASAKDiğer yandan, kazanın yaşandığı sokağa kamyon girişinin yasak olduğu ortaya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çıktıktan sonra Sarıyer'e gitmek isteyen kamyon şoförlerinin mecburi istikamet olan Kocataş Yolu Sokağı yerine girişin yasak olmasına rağmen sık sık Çuvalcı Sokağı kullandıkları öğrenildi.

Görüntü dökümü: -----------------------(Güvenlik kamerası)-Kaza anı (Aktüel görüntü)-kazanın ardından gündüz görüntüleri-Enkaz kaldırılması-Kazanın olduğu alanın havadan görüntüsü


- İstanbul
YORUMLAR
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Kamyon eve girmiş, 4 kişi yaralanmıştı; o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Kamyon eve girmiş, 4 kişi yaralanmıştı; o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI
Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA - Son Dakika

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